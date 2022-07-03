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    Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

    Çavuşbaşı'nda, evlere yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan müdahalesi ile kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.
    • 03.07.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 12:53
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    Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

    Muğla'daki orman yangınının ardından bir kötü haber daha İstanbul Beykoz'dan geldi.

    Edinilen son dakika bilgisine göre, saat 11.50 sularında Çavuşbaşı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölgede panik oluştu.

    Yangın, evlere yakın alanda büyüdü

    Vatandaşlar, çaresizce yangına müdahale beklerken, havadan helikopter ile müdahalenin başladı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

    Kontrol altına alındı

    Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Beykoz'da orman yangını çıktı ViDEO

    Beykoz da çıkan orman yangını kontrol altına alındı #1

    Beykoz da çıkan orman yangını kontrol altına alındı #2

    Beykoz da çıkan orman yangını kontrol altına alındı #3

    Beykoz da çıkan orman yangını kontrol altına alındı #4


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