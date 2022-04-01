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- Beykoz'da spor eğitmenini öldüren saldırgan yakalandı
Beykoz'da spor eğitmenini öldüren saldırgan yakalandı
- DHA
- 01.04.2022 - 14:50
Önceki gün saat 22.00 sıralarında motosiklet kaskı bulunan bir şüpheli İstanbul’un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi’ndeki bir kafeden içeri girdi.
Şüpheli, belinden çıkardığı silahla kafede oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı.
Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı.
KURTARILAMADI
Silahlı saldırgan daha sonra kafeden hızla kaçarak uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Beykoz'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü VİDEO
DAHA ÖNCE DÖVDÜ, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ
Olay yerinde yapılan çalışmalarda 2 adet 9 milimetre kovan ve 1 adet 9 milimetre fişek bulundu.
Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin 11 Kasım 2021 tarihinde Nadir Öztan'ı darbeden ve öldürmekle tehdit eden Mert A. Ü. (22) olduğunu belirledi.
Motosikleti kullanan Yunus B. (21) ile birlikte Mert A.Ü., Beykoz'da gözaltına alındı.
SİLAHI DENİZE ATTILAR
Mert A.Ü'nün 5 suç kaydı, Yunus B.'nin ise 9 suç kaydı olduğu bildirildi.
Şüphelilerin polisteki ifadesinde olayda kullandıkları silahı, denize attıklarını söyledikleri öğrenildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.