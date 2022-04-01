Haberler

3. Sayfa Haberleri

Beykoz'da spor eğitmenini öldüren saldırgan yakalandı

Beykoz'da spor eğitmenini öldüren saldırgan yakalandı

Vücut geliştirme hocası ve spor eğitmenini öldüren motosiklet kasklı saldırgan ile ona yardım ve yataklık eden şüpheli yakalandı. Şüphelilerin cinayet silahını denize attıkları belirlendi.