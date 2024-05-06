Mayasız olur mu demeyin! Sütün içine 1 avuç atın, taş gibi tutuyor...

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Yoğurdunu evde yapanlardan iseniz, "maya kalmamış" diye endişelenmeyin.
Sütünüzü kaynatmaya devam edin çünkü mayasız da yoğurt yapabileceksiniz.
Bu nasıl olacak diye merak ettiyseniz, yanıtı haberimizde.
Mayasız taş gibi yoğurt yapmak için aşçıların sır gibi sakladığı tarifi deneyin.
İşte yapmanız gereken!
Maya tarifi
Doğal yoğurt mayası için bir bardak süte 15 tane nohut yeterli olacaktır.
Cam kavanoza nohutları yerleştirip üzerine kaynatılmış sütü dökün. Bir gün boyunca bu karışımı bezle sararak veya kapalı fırında bekletin.
Üstüne çıkan su, maya olarak kullanılabilir.
İlk seferde olmazsa yoğurt mayası tutmazsa endişelenmeyin. Yapmaya devam ettikçe organik mayanız tutacaktır.