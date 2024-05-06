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Mayasız olur mu demeyin! Sütün içine 1 avuç atın, taş gibi tutuyor...

Mayasız olur mu demeyin! Sütün içine 1 avuç atın, taş gibi tutuyor... Maya olmadan da yoğurt yapmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz...İşte taş gibi yoğurt yapma yöntemi!