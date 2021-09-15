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    Beykoz'da sürücü, yaraladığı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı

    Önündeki otomobile çarpmasının ardından araçtaki doktor sürücüyü yaralayan şahıs, yaralı doktoru olay yerinde bırakarak uzaklaştı.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 09:53
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    Beykoz'da sürücü, yaraladığı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı

    İstanbul Beykoz Elmalı Kavşağı'nda geçen pazar saat 23.30 sıralarında, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki otomobile ardından ağaca çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan otomobilin sürücüsü doktor, hafif yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü, durmayarak aracıyla kaçtı.

    Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı doktor Ömer Muharrem Yağcıoğlu, kendi imkanları ile otomobilden çıktı.

    SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

    Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı doktor, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

    Beykoz da sürücü, yaraladığı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı #1

    "KAZA YAPAN SÜRÜCÜ DE KAÇTI DİYORLAR"

    Doktor Ömer Muharrem Yağcıoğlu, "Ben düz yolumda gidiyordum. Herhalde birisi bana bindirdi. Beni bu tarafa savurmuş. Kaza yapan sürücü de kaçtı diyorlar." dedi.

    TUTANAK TUTULDU

    Polis, bir süre kazaya neden olduğu iddia edilen sürücüyü aradı. Olay yerinde kimseyi bulamayan polis, kaza ile ilgili tutanak tuttu.

    Beykoz da sürücü, yaraladığı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı #2

    Beykoz da sürücü, yaraladığı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı #3

    Beykoz da sürücü, yaraladığı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı #4

    Beykoz da sürücü, yaraladığı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı #5

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