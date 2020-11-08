Beylikdüzü'nde, araçtaki 'hayalet gösterge' panelini çaldılar

Oto galeri önünde bulunan lüks bir araçtan 40 bin lira değerinde ‘hayalet gösterge’ paneli çalan hırsızların rahat tavırları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nde, araçla galeri önüne gelen hırsızlar, bir süre etrafı gözetledi.

İş yeri çalışanlarının kahvaltı yapmasını fırsat bilen hırsızlar, yaklaşık 500 bin lira değerindeki lüks araçtan 40 bin lira değerindeki 'hayalet gösterge' panelini

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dakikalar içerisinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şüphelilerin çevredekilere aldırış etmeyen rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Araç sahibi Yusuf Sır, “Biz içeride kahvaltı yaparken hırsızlar gelip önce aracı uzaktan inceliyorlar. Daha sonradan gelerek arabada hayalet ekran olup olmadığını inceliyorlar. Olduğunu görünce de geldikleri arabayı sağ tarafa çekerek arka camı patlatıyorlar. Ben içeride kahvaltı yaparken duymadım sesi. Bizim çalışanlarımızdan birisi aracı kontrol ediyor, 15 dakika sonra ve fark ediyor. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum” dedi.