Otobüs şoförünün kendisini sollamasına sinirlenen şahıs, trafikte terör estirdi. Otobüsün önünü kesen şahıs, beraberindeki 3 kişi ile tekme ve yumruklarla araca saldırdı.

Silivri’den Avcılar istikametine seyreden belediye otobüsü şoförünün önü, Beylikdüzü E-5'te başka araçta bulunan 3 kişi tarafından, dün sabah 05.30 sıralarında kesildi.

İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip takip etti.

Araçtan inen 3 kişi, tekme ve yumruklar ile otobüse saldırmaya başladı.

Şahıslar, otobüsün kapı camını kırıp adeta terör estirdi. Yolcular, korku dolu anlar yaşadı.

Olay anları kamerada

İHA’nın haberine göre; şahısların öfkeyle otobüsün camına kırması ve sürücüye tehditler savurup adeta terör estirmeleri, bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diğer sürücülerin araya girmesi ile saldırganlar, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Beylikdüzü’nde belediye otobüsünün önünü kesip camlarını kırdılar VİDEO

