Fahiş fiyatlarla ilgili taslakta son rötuşlar yapılıyor

AA

Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerin, gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine gideceğiz.