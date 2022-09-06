Beylikdüzü’nde bir yabancı uyrukluya 10 kişi daldı

Beylikdüzü’nde bir yabancı uyrukluya 10 kişi daldı

Eğlence mekanı çıkışında 10 kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi yere yatırıp, darbetti. Çevredekilerin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi'ndeki eğlence mekanının çıkışında kavga çıktı.

4 Eylül Pazar günü gece saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişiyle, 10 kişilik grup arasında önce sözlü tartışma başladı.

Yere düşürüp, tekmelediler

Kısa süre içinde grup içinden biri, elindeki alkol şişesini yabancı uyruklu kişinin kafasına fırlattı ancak isabet etmedi.

DHA’nın haberine göre saldırganlar, yere düşürdükleri yabancı uyrukluya bu kez tekme-tokat saldırdı.

Çevredekilerin araya girerek ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında yere düşürüp dövdüler VİDEO