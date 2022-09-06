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    Beylikdüzü’nde bir yabancı uyrukluya 10 kişi daldı

    Eğlence mekanı çıkışında 10 kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi yere yatırıp, darbetti. Çevredekilerin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 06.09.2022 - 11:52
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    Beylikdüzü’nde bir yabancı uyrukluya 10 kişi daldı

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi'ndeki eğlence mekanının çıkışında kavga çıktı.

    4 Eylül Pazar günü gece saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişiyle, 10 kişilik grup arasında önce sözlü tartışma başladı.

    Yere düşürüp, tekmelediler

    Kısa süre içinde grup içinden biri, elindeki alkol şişesini yabancı uyruklu kişinin kafasına fırlattı ancak isabet etmedi.

    DHA’nın haberine göre saldırganlar, yere düşürdükleri yabancı uyrukluya bu kez tekme-tokat saldırdı.

    Çevredekilerin araya girerek ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında yere düşürüp dövdüler VİDEO

    Beylikdüzü’nde bir yabancı uyrukluya 10 kişi daldı #1

    Beylikdüzü’nde bir yabancı uyrukluya 10 kişi daldı #2

    Beylikdüzü’nde bir yabancı uyrukluya 10 kişi daldı #3


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