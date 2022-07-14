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Beylikdüzü'nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler

Beylikdüzü'nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler

Bir sitenin otoparkındaki aracın hayalet göstergesini çalan şüpheliler, ev sahiplerinin tepkilerine karşın hırsızlık yapmaya devam ettiler. O anlar ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.