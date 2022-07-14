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- Beylikdüzü'nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler
Beylikdüzü'nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler
- 14.07.2022 - 11:39
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde hırsızların yaptığı hareket pes dedirtti.
Bir sitenin otoparkında gerçekleşen olayda 2 kişi, park halinde bulunan lüks otomobilin camını kırarak içine girdi.
Bu sırada hırsızları fark eden bina sakinleri, evlerinin camına çıkarak tepki gösterdi.
Şüpheliler uyarılara aldırış etmedi
Binadakilerin bağırmalarına aldırış etmeyen hırsızlar, otomobilin ön konsolunu parçalayarak hayalet göstergesini çaldı.
Beylikdüzü'nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler
Hırsızlar kaçtı
Hırsızlar, çaldıkları hayalet gösterge ile olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
O anlar kameraya yansıdı
DHA'nın haberine göre yaşanan hırsızlık anı ise bir site sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.