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    Beylikdüzü'nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler

    Bir sitenin otoparkındaki aracın hayalet göstergesini çalan şüpheliler, ev sahiplerinin tepkilerine karşın hırsızlık yapmaya devam ettiler. O anlar ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.
    • 14.07.2022 - 11:39
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    Beylikdüzü'nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde hırsızların yaptığı hareket pes dedirtti.

    Bir sitenin otoparkında gerçekleşen olayda 2 kişi, park halinde bulunan lüks otomobilin camını kırarak içine girdi.

    Bu sırada hırsızları fark eden bina sakinleri, evlerinin camına çıkarak tepki gösterdi.

    Şüpheliler uyarılara aldırış etmedi

    Binadakilerin bağırmalarına aldırış etmeyen hırsızlar, otomobilin ön konsolunu parçalayarak hayalet göstergesini çaldı.

    Beylikdüzü'nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler

    Hırsızlar kaçtı

    Hırsızlar, çaldıkları hayalet gösterge ile olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    O anlar kameraya yansıdı

    DHA'nın haberine göre yaşanan hırsızlık anı ise bir site sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Beylikdüzü nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler #1

    Beylikdüzü nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler #2

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    Beylikdüzü nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler #4

    Beylikdüzü nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler #5

    Beylikdüzü nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler #6

    Beylikdüzü nde ev sahiplerinin tepkisine rağmen hırsızlığa devam ettiler #7


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