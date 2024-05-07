Malatya'da vatandaşları kredi kullandırma vaadiyle dolandırdılar Malatya'da kredi kullandırma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek Malatya'da yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Y.K. ile T.D, kredi kullandırma vaadinde bulundukları Y.G'nin internet bankacılığı hesabından 360 bin lira kredi çekerek parayı farklı hesaplara aktardı.

2 dolandırıcı tutuklandı

Dolandırıldığını anlayan Y.G'nin polise şikayette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Y.K, T.D. ile paranın hesaplarına aktarıldığı M.B. ve F.C.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ile Y.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)