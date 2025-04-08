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DHA

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 15 Şubat gecesi yaşanan silahlı saldırı, kapsamlı bir polis operasyonuyla suç örgütüne uzandı.

Motosikletli ve kasklı iki şüpheli, bir iklimlendirme şirketine ateş açarak kayıplara karıştı.

Olaydan bir gün sonra, yurt dışı numarasından işletmenin hemen yanındaki başka bir iş yeri arandı.

Telefonda, “Kurşunlamayı biz yaptık. 10 milyon lira istiyoruz. Yoksa olacakları tahmin et” sözleriyle tehditte bulunuldu.

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI, OPERASYON BAŞLADI

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve teknik takip sonucu saldırganların Mert T. ve Necip D. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Mert T.’nin evi, aynı zamanda suç örgütünün ‘zula evi’ olarak kullanılıyordu. Polis ekiplerinin yaptığı baskında adeta cephanelik ele geçirildi: 11 adet kalaşnikof tüfek, 6 tabanca, 580 mermi, 20 kilo esrar ve 3,5 kilo kokain.

Evde bulunan silah ve uyuşturucuların örgüt üyelerine dağıtım amaçlı saklandığı belirlenirken, silahların herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı kriminal incelemeye alındı.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Operasyon sonrası gözaltına alınan Mert T. ve Necip D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen silahları yerinde inceledi. Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi: