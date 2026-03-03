Bahreyn karıştı: İran destekçileri polisle çatışmaya başladı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırısı, 4. gününde devam ediyor.

İran'ın ABD üslerine misilleme operasyonları ise tüm Körfez'i adeta cehenneme çevirmiş durumda.

Hava sahalarını ABD ve İsrail'in kullanımına açan, ve topraklarındaki ABD üslerinden İran'a füzeler yağan Körfez ülkeleri, savaşın ilk dakikalarından bu yana ateş altında.

EN ZENGİN ARAP ÜLKESİ BAHREYN KARIŞTI

O ülkelerden biri de en zengin Arap ülkesi Bahreyn...

İran'ın misillemeleriyle sarsılan Bahreyn'de nüfusun büyük bölümü Şii olan halk da yöneticilerinin ABD yanlılığını protestoya başladı.

Şİİ HALK İRAN SALDIRILARINI PROTESTO EDİYOR

Bahreyn'in Sitre Adası'nda, İran yanlısı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Bahreyn'deki yerel basında ve sosyal medya platformlarında, İran yanlısı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında Sitre Adası'ndaki çatışmalara ait görüntüler yer aldı.

Güvenlik güçleri, İran yanlısı gösterilere katılan bazı kişileri gözaltına aldı.

KİK BİRLİKLERİ BAHREYN'DE İDDİASI

Söz konusu paylaşımlarda, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) bağlı “Yarımada Kalkan Gücü”nden birliklerin, güvenlik güçlerini desteklemek için Suudi Arabistan'dan Bahreyn'e girdiği iddia edildi. Ancak Suudi Arabistan ile Bahreyn'den bu konuda açıklama yapılmadı.

İRAN YANLILARI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplum güvenliğini tehdit eden ciddi suçlara karışan ve İran saldırılarına sempati besleyen videolar yayınlayan bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın, Bahyren'e yönelik saldırılarının başından bu yana Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün, toplum güvenliğini tehdit eden ciddi suçlara karışan kişileri tesit edip yakalamayı başardığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kişilerin, yapay zeka kullanarak evlerin hasar gördüğünü gösteren uydurma videolar yayınladığı, bunları sosyal medya hesaplarında paylaşarak kamuoyunu yanıltmayı ve vatandaşları korkutmayı amaçladıkları dile getirildi.