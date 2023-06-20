Beylikdüzü’nde kalça botoksu sonrası ölüm: Savcı istediği cezaları açıkladı Bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaada, pratisyen hekim sanığın ‘bilinçli taksir ile ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İHA

38 yaşındaki Kübra Boyraz, 19 Eylül 2020'de İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir rezidansta bulunan güzellik merkezine gitti.

Kalçasına botoks yaptıran Boyraz, işlemin ardından fenalaştı.

Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan Boyraz, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Ancak talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, yargıya intikal edince iddianame hazırlandı.

İddianamede, pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin 12 yıla kadar hapsi istenirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen Erdal Doğruya'nın ise 17 yıla kadar hapsi talep edildi.

Diğer iki sanık Ömer Elmalı ve Bülent Bostancı'nın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını verdi

Bugün davanın duruşması görüldü.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kübra Boyraz'ın olay tarihinde sanıkların işlettiği güzellik merkezine giderek kalçasına dolgu yaptırdığı, daha sonra kanına ve akciğerine kimyasal ile toksikolojik maddelerin karıştığı ve bu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti.

1 sanık, yargılama devam ederken öldü

Mütalaada, sanıklar Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin maktulün ölümü dolayısıyla kusurlu oldukları ve sanık Erdal Doğruya'nın yargılama devam ederken öldüğü ifade edildi.

Mütalaada, doktor olan sanık Öner Özsoyeri'nin ‘bilinçli taksir ile ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 2 sanık hakkında ise mütalaada bir hukuki değerlendirme yapılmadı.

"Bu muhtemel kastla öldürmedir"

Mahkeme, sanık Öner Özsoyeri'nin avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Kübra Boyraz'ın ailesinin avukatı Fahri Solmazgül, savcının iki sanık hakkında değerlendirme yapmadığını ve eksik mütalaa hazırladığını öne sürerek, “Bu olay taksirle öldürme değil. Ruhsatsız bir iş yerinde ilkokul mezunu bir insana cerrahi işlem yaptırıyorsan, bu muhtemel kastla öldürmedir. Biz davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep edeceğiz.” ifadelerini kullandı.