Beylikdüzü'nde otomobil markete girdi

Alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PU 8071 plakalı otomobil, markete daldı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"ALKOLLÜYDÜ"

Yaşanan kazayı anlatan apartman sakini, "Kazanın sesini evden duyduk. Aracın uçtuğunu gördük. Garaj kapısına kadar gitti. Sıkışmıştı o esnada. Kafasında ve vücudunda yara var. Şoför zaten alkollü." dedi.

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"DEPREM ZANNETTİK"

Başka bir kişi ise "Süratli şekilde virajdan geliyordu. Sürücüyü gördüm. Bir şeyi yoktu. Baygın gibiydi, düzeldi sonra. Ben deprem oldu sandım. Bir anda yataktan fırladım aşağıya indim. O zamana kadar da çıkardılar zaten." ifadelerini kullandı.