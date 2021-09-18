Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
418.598
2.44%
EXEN Coin
23.50
-4.62%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Beylikdüzü'nde otomobil markete girdi

    Alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, ortalığı birbirine kattı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde otomobil markete girdi

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PU 8071 plakalı otomobil, markete daldı.

    SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

    Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    "ALKOLLÜYDÜ"

    Yaşanan kazayı anlatan apartman sakini, "Kazanın sesini evden duyduk. Aracın uçtuğunu gördük. Garaj kapısına kadar gitti. Sıkışmıştı o esnada. Kafasında ve vücudunda yara var. Şoför zaten alkollü." dedi.

    Beylikdüzü'nde otomobil markete girdi VİDEO

    "DEPREM ZANNETTİK"

    Başka bir kişi ise "Süratli şekilde virajdan geliyordu. Sürücüyü gördüm. Bir şeyi yoktu. Baygın gibiydi, düzeldi sonra. Ben deprem oldu sandım. Bir anda yataktan fırladım aşağıya indim. O zamana kadar da çıkardılar zaten." ifadelerini kullandı.

    Beylikdüzü nde otomobil markete girdi #1

    Beylikdüzü nde otomobil markete girdi #2

    Beylikdüzü nde otomobil markete girdi #3

    Beylikdüzü nde otomobil markete girdi #4

    Beylikdüzü nde otomobil markete girdi #5

    Beylikdüzü nde otomobil markete girdi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir