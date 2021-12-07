Beyoğlu'nda baba cinayeti şüphelisi gözaltında

Hacıahmet Mahallesi'nde karnında 2 bıçak darbesiyle ölü bulunan adamın vefatına oğlunun neden olduğu düşünen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Beyoğlu'nun Hacıahmet Mahallesi'nde sağlık ekiplerini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu söyledi.

2 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken’in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken’i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

ŞÜPHELİDEN ÇELİŞKİLİ İFADE

İfadesinde evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini söyleyen Osman Yelken’in, sağlık ekiplerini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi.

Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirledi.

SOKAKTA DOLAŞTI

Adamın ihbardan yaklaşık 5 saat önce bıçaklandığı ve oğlunun bu süre içerisinde markete giderek sigara aldığı ve bir süre sokakta dolaştığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca şahsın, babasıyla uyuşturucu madde kullanmak yüzünden sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Öte yandan İbrahim Yelken’in cenazesi de olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.













