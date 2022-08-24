Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binadan hırsızlık yapmak isteyen hurdacı, yakalanınca binaya gelenlere ateş açtı. Defalarca ateş eden şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Okmeydanı’nda, Fetihtepe Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında geçtiğimiz ay boşaltılan binadan, cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Kadir K. isimli bir hurdacı, malzeme çalmak istedi.

Gelen sesler üzerine durumu fark eden komşular, bina sahibi Erhan Demirci’ye ulaşıp durumu bildirdi.

Şehir dışında olan Demirci ise kardeşi Volkan Demirci ve yakını Nihat Dillice'yi arayarak binayı kontrol etmelerini istedi.

Silahı ile dönüp ateş açtı

DHA’nın haberine göre; Nihat Dillice, binaya gittiğinde pencerede şüpheli Kadir K. ile karşılaştı.

Yaşanan tartışmanın ardından bir süre uzaklaşan Kadir K., silahıyla dönerek Volkan Demirci ve Nihat Dillice'nin üzerine uzaktan ateş etmeye başladı. Tekrar yaklaşan Kadir K., bu kez önce silah ile korkutmaya çalıştı.

Beyoğlu'nda boş binayı soymak isteyen hurdacı, yakalanınca ateş açtı ViDEO

Adliyeye sevk edildi

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekiplerini gören Nihat Dillice, eliyle işaret etti. Şüpheli Kadir K.'nin uzaklaştıktan sonra tekrar ateş etmesine üzerine polis ekipleri de havaya ateş etti.

Kaçmaya başlayan şüphelinin peşine düşen ekipler, Kadir K.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Kadir K., Haliç Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

“Hakaret ve küfürler ederek bağırmaya başladı”

Nihat Dillice, olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Dün, mal sahibi beni arayarak, komşular, benim binadan sesler geldiğini söyledi, bakar mısın dedi. Ben de 5 dakika içinde gidip haber vereceğimi söyledim. Binaya geldiğimde her şey normal görünüyordu. Dış kapının camı kırıktı. Binanın arkasına gittim. Orada malum şahıs, hakaret ve küfürler ederek bağırmaya başladı.

“Malı mülkü ben alacağım dedi”

Sen kimsin, orada mı uyuyorsun dedim. O da buranın ihalesini, yıkımını bana verdiler. Malı mülkü ben alacağım dedi. Ben de bina sahibinin aradığını söyledim. Bana sen bekle dedi. Pencereden tırmandığı gibi aynı şekilde aşağıya indi. Burada biraz itişme oldu. Kovaladım, peşinden gittim. Geri döndüğümde şahıs bu kez silahla geldi. Daha sonra uzak mesafeden ateş etmeye başladı.

“Ayaklarıma doğru birkaç tane sıktı”

Tekrar yanımıza geldi biraz daha tartıştık. Aramızda 1 metre var. Silahı bana doğru tutuyor. Ayaklarıma doğru birkaç tane sıktı. Biraz daha itiştik. Mesafeyi açtı. Son kez ateş edip kaçacaktı. O sırada bir ekip arabasının geçtiğini görüp işaret ettim. Bir kez daha ateş etti. Polis memuru bunu duyunca silahını çıkarıp ateş etti. Kaçarken boş arazide yakaladılar.

“Ölmememiz büyük şans”

Hedef gözetmeksizin ateş etti. Ölmememiz büyük şans. Mermilerin bacaklarımın arasından geçtiğini hissettim. Petekleri, ofis malzemelerini çalmak için hazırlamış. Orada bir haftalık hazırlık var. Hepsini arka taraftaki odaya yığmış. Oradan aşağıya indirecekti sanırım.”