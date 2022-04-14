Beyoğlu’nda, çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı

Çift katlı İETT otobüsünün motor kısmından başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Refik Saydam Caddesi üzerinde, saat 12.30 sıralarında, Fırat Aras'ın kullandığı çift katlı Taksim- Beylikdüzü otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın endişeye neden oldu.

Otobüsün motor kısmından başladığı söylenen yangın nedeniyle araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

40 yolcu tahliye edildi

Aras, otobüsü sola yanaştırarak içerideki 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların inmesinin ardından, motor bölümünde başlayan yangın arka bölüme de yayıldı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Beyoğlu ve Fatih'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

Yaralanma veya can kaybı yaşanmadı

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti, çalışmaların ardından yeniden açıldı.