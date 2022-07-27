Bir binanın 2. katına giren hırsız ses yapınca ev sahibi uyandı. Pencereden kaçmaya çalışan hırsızı ensesinden yakalayan ev sahibi, sarkıttığı şahsı ekiplere teslim etti.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan eve giren hırsız, ummadığı bir hareketle karşılaştı.

Sokaktaki binanın 2. katına giren hırsız gürültü yapınca, ev sahibi Yasin E. uykusundan uyandı.

Elinde bıçak bulunan hırsızla ev sahibi arasında boğuşma yaşandı.

Sağlam kayaya çarpan hırsız, pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.

Hırsızı pencerede sarkıttı

İHA'nın aktarımına göre, Yasin E. o sırada ensesinden tuttuğu hırsızı yaklaşık 15 dakika boyunca bırakmadı.

Beyoğlu'nda ev sahibi, hırsızı ensesinden yakalayıp sarkıttı VİDEO



"Ne olur bırak gideyim"

Hırsızın "abi ne olur bırak gideyim" ısrarı da boşa çıktı.

Hırsız, ihbar üzerine kısa süre gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürüldü.





















