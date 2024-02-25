Beyoğlu'nda facianın eşiğinden dönülen vinç kazası Beyoğlu Karaköy'de park halindeyken freni boşalan vincin, caddede bekleyen başka bir vince çarparak savurduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

İHA

Saat 10.30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Karaköy Tersane Caddesi'nde, Billur Sokağı'nda park halinde bulunan 34 HDY plakalı vinç, freni boşalınca hareket etmiş, caddede bekleyen 34 AF 3123 plakalı başka bir vince çarpmıştı.

Facia ucuz atlatıldı

Çarpmada savrulan vinç, otelin duvarına vurmuş, diğer vinç ise yolu aşarak durmuştu. O sırada yoldan kimsesinin geçmemesi muhtemel bir faciayı engellemişti.

Vinç ağır hasar alırken şoförü Ersin Taş ise yaralanmıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)