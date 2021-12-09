Kanadalı turistin, boynuna vurulan yumrukla yere düştüğü ve iki kişi tarafından gasbedildiği anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Turist, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyoğlu’nda 6 Aralık Pazartesi saat 06.45'te, Tarlabaşı Caddesi'nde yürüyen Kanadalı B.H.J. (52), yanına gelen iki kişi ile konuşurken arkadan gelen A.Y., turistin boğazına yumruk atarak yere düşürdü.

M.D. ve D.C. yere düşen turistin cep telefonu ve cüzdanını alarak olay yerinden kaçtı.

Turiste yumruk atan A.Y., bir süre yerde yatan adamı kaldırmaya çalıştı. Turistin kendinden geçtiğini anlayan A.Y., taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Kanadalı turistin aldığı yumrukla yere düşmesi ve iki kişi tarafından eşyalarının alınması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, iki kişi tarafından durdurulan turiste bir kişinin yumruk atıp yere düşürdüğü, 2 kişinin ise yere düşen turistin parasını ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtığı görüldü.

Beyoğlu’nda, Kanadalı turisti öldüren yumruklu gasp kamerada



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yerde hareketsiz yatan kişiye, yoldan geçen İranlı bir doktor müdahale etti. Doktor, kalp masajı yaparak, yabancı uyruklu kişiyi hayata döndürmeye çalıştı. Ambulansın gelmesiyle kalp masajına sağlık ekipleri devam etti.

KURTARILAMADI

Olay yerinde ve devamında ambulansta kalp masajı yapılan adam, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.H.J., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı gören Ahmet Ticen Mbay, "Biri adamın boğazına vurdu. Adam yere düşünce telefonunu ve parasını alarak kaçtılar. Sonra ambulans geldi. Adama kalp masajı yapıyorlar. Yumrukla gasbettiler." dedi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Polis, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği A.Y’yi Eyüpsultan'da, hırsızlık yapan iki kişiyi ise Beyoğlu’nda yakalayarak gözaltına aldı.

Turiste yumruk atan A.Y. kasten öldürmek suçundan, M.D. ve D.C. ise hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Yaşlı küçük olan M.D. ve D.C. serbest bırakıldı.