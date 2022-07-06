İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Tomtom Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında, Türk asıllı Alman vatandaşı Mert D.’nin (30) karşısına çıkan 1 şahıs, tehdit edip para isteyince arbede çıktı.

Çıkan olayda başka bir şahıs elindeki pitbull cinsi köpeği öne sürüp Mert D.’yi korkutarak parasını ve cep telefonunu çaldı.

İHA’nın haberine göre; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, şikayet üzerine harekete geçti.

Güvenlik kameralarının görüntülerini mercek altına alan ekipler, gaspçıların kimliğini tespit etti.

Müslüm Ö., Doğan Ö. ve 1 şahıs daha, metruk bir binada yakalandı.

Gözaltına alınan 3 gaspçı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliye mahkemeye çıkarıldı. Şahıslar, ‘gasp’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu’nda pitbull köpeği ile gasp kamerada



Güvenlik kamerasına yansıyan olay anına ilişkin görüntülerde, Mert D.’nin yolda yürüdüğü sırada karşısına birinin çıktığı, tartışma sonrası çıkan kavgada tarafların yerde boğuştuğu, arbede esnasında pitbullu diğer gaspçının gencin yanına gelerek korkuttuktan sonra telefonunu ve parasını çalarak kaçtığı görüldü. Olay esnasında bir aracın ise durup seyrettiği sonra uzaklaştığı görülüyor.

Beyoğlu’nda pitbull köpeği ile gasp kamerada

Mert D. isimli bir genç, yolda yürürken pitbullu gaspçıların saldırısına uğradı. 3 gaspçı, metruk bir binada yakalandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Tomtom Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında, Türk asıllı Alman vatandaşı Mert D.’nin (30) karşısına çıkan 1 şahıs, tehdit edip para isteyince arbede çıktı.

Çıkan olayda başka bir şahıs elindeki pitbull cinsi köpeği öne sürüp Mert D.’yi korkutarak parasını ve cep telefonunu çaldı.

İHA’nın haberine göre; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, şikayet üzerine harekete geçti.

Güvenlik kameralarının görüntülerini mercek altına alan ekipler, gaspçıların kimliğini tespit etti.

Metruk binada yakalandılar

Müslüm Ö., Doğan Ö. ve 1 şahıs daha, metruk bir binada yakalandı.

Gözaltına alınan 3 gaspçı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliye mahkemeye çıkarıldı.

Şahıslar, ‘gasp’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anları kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan olay anına ilişkin görüntülerde, Mert D.’nin yolda yürüdüğü sırada karşısına birinin çıktığı, tartışma sonrası çıkan kavgada tarafların yerde boğuştuğu, arbede esnasında pitbullu diğer gaspçının gencin yanına gelerek korkuttuktan sonra telefonunu ve parasını çalarak kaçtığı görüldü. Olay esnasında bir aracın ise durup seyrettiği sonra uzaklaştığı görülüyor.

Beyoğlu’nda pitbull köpeği ile gasp kamerada Mert D. isimli bir genç, yolda yürürken pitbullu gaspçıların saldırısına uğradı. 3 gaspçı, metruk bir binada yakalandı. İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Tomtom Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında, Türk asıllı Alman vatandaşı Mert D.’nin (30) karşısına çıkan 1 şahıs, tehdit edip para isteyince arbede çıktı. Çıkan olayda başka bir şahıs elindeki pitbull cinsi köpeği öne sürüp Mert D.’yi korkutarak parasını ve cep telefonunu çaldı. İHA’nın haberine göre; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, şikayet üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarının görüntülerini mercek altına alan ekipler, gaspçıların kimliğini tespit etti. Metruk binada yakalandılar Müslüm Ö., Doğan Ö. ve 1 şahıs daha, metruk bir binada yakalandı. Gözaltına alınan 3 gaspçı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliye mahkemeye çıkarıldı. Şahıslar, ‘gasp’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anları kamerada Güvenlik kamerasına yansıyan olay anına ilişkin görüntülerde, Mert D.’nin yolda yürüdüğü sırada karşısına birinin çıktığı, tartışma sonrası çıkan kavgada tarafların yerde boğuştuğu, arbede esnasında pitbullu diğer gaspçının gencin yanına gelerek korkuttuktan sonra telefonunu ve parasını çalarak kaçtığı görüldü. Olay esnasında bir aracın ise durup seyrettiği sonra uzaklaştığı görülüyor.