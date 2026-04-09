UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı ilk ayak maçları tamamladı.

Turnuvanın son şampiyonu Fransız temsilcisi PSG, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Liverpool'u 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı gollerle 2-0 yenerek yarı final için avantajlı bir skor elde etti.

Rövanş karşılaşması 14 Nisan Salı günü saat 22.00'de İngiltere'de oynanacak.

İSPANYOL DERBİSİNDE KAZANAN ATLETICO

İki İspanyol takımının eşleşmesinde ise Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Madrid temsilcisi, 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle evine 2-0'lık galibiyetle döndü.

Barcelona'da, 44. dakikada kırmız kart gören Pau Cubarsi takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Nisan'da Wanda Metropolitano Stadyumu'nda saat 22.00'de oynanacak.