Kocaeli'de camide seks skandalı: Farklı bir deneyim yaşamak istedik

Kocaeli'de bir camide yaşanan olay infial yarattı.

Bir erkek ile bir kadının camide cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi.

CAMİDE ŞÜPHELİ SESLER

Özgür Kocaeli gazetesinden Selda Hatun Tan'ın haberine göre; Kocaeli'de tarihi bir camiye sabah ezan okumak için gelen müezzin, caminin içinden sesler duydu.

Bu sırada camiden bir erkek ile bir kadının koşarak çıktığını fark etti. Müezzin ile cemaatten bazı kişiler, kaçan iki kişinin peşinden koştu ancak yetişemedi.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Hırsızlıktan şüphelenen müezzin, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince kaçan kişilerin camide cinsel ilişkiye girdiklerini gördü.

Müezzin, durumu polise bildirdi.

"FARKLI BİR DENEYİM YAŞAMAK İSTEDİK"

Müezzinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği iki kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen çift, ifadelerinde farklı bir deneyim yaşamak için fantezi amacıyla yaptıklarını ve pişman olduklarını söyledi.

İki şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı.