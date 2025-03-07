ANKA

Bilecik'te gerginlik tavan yaptı...

Mart ayı olağan toplantılarının 2'nci birleşimini yapan Bilecik Belediye Meclisi, öğrencileri ve dolmuşçuları ilgilendiren bir karar aldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürülmesi konusu görüşüldü.

DOLMUŞÇULAR BELEDİYE MECLİSİNİ BASTI

İndirim kararı ise, dolmuşçuları memnun etmedi.

Bir araya gelen dolmuşçular toplantı salonunu basarak gündem maddesinin oylanmasını protesto etti.

"ŞOV YAPAR GİBİ, BUNU YEDİREMİYORUM"

Protestolara karşın Başkan Subaşı, "Çok özür dilerim, bakın Belediye Meclis toplantısı bu şekilde olmaz lütfen. Yine konuşabiliriz, odada da tartışabiliriz. Ama burada özellikle şov yapar gibi burada Belediye Meclisi'ne yediremiyorum.

Anlatabiliyor muyum, burası çok kıymetli bir nokta. Seçilmişlerin aldığı karara baskı yapmaya çalışıyorsunuz şu an burada. Belediye Meclisi'nin kararına bu şekilde baskı yapamazsınız arkadaşlar. Elbette ki halkın görüşünü yansıtacağız ve sizi de.” şeklinde konuştu.

İNDİRİM KARARI ONAYLANDI

Ardından gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken 20 TL olan öğrenci bilet ücretleri 17 TL’ye düşürüldü.

Başkan Subaşı dolmuşçuların protestoları eşliğinde yanındaki meclis üyeleri ile birlikte salondan ayrıldı.