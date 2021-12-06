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    Bilecik'teki koronavirüs hastası sokakta yakalandı

    HES kodu denetimi sırasında 'Riskli' olduğu belirlenen şahıs, ikamet adresine götürülüp, 4 bin 100 lira para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:53
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    Bilecik'teki koronavirüs hastası sokakta yakalandı

    Bilecik'te yapılan HES kodu denetimi sırasında bir şahsın, koronavirüs hastası olduğu tespit edildi.

    Karantinada olması gerekirken sokakta dolaşan Ömer B.'nin sorumsuzluğu pes dedirtti.

    İKAMET ADRESİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince karantinada olması gereken evine götürüldü.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Öte yandan şahsa 4 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

    Bilecik teki koronavirüs hastası sokakta yakalandı #1

    Bilecik teki koronavirüs hastası sokakta yakalandı #2

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