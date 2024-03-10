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Bingöl'de 30 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'de 30 köy yolu kardan kapandı Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla 30 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler ise yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.