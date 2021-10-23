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    Bingöl’de çıkan orman yangını söndürüldü

    Bingöl’de sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 15:02
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    Bingöl’de çıkan orman yangını söndürüldü

    Bingöl'de Ilıcalar beldesine bağlı İçpınar köyü yakınlarında sabah saatlerinde orman yangını çıktı.

    Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 30 orman personeli, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı sevk edildi.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Ekiplere köylüler ve jandarma da destek verdi.

    Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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