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    Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü

    Otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 14:00
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    Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü

    Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Dilektepe köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    3 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Solhan İlçe Devlet Hastanesi'ne, kazada hayatını kaybedenler de Bingöl’e sevk edildi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü #1

    Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü #2

    Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü #3

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