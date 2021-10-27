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Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü

Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü

Otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.