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- Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü
Otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
- İHA
- 27.10.2021 - 14:00
Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Dilektepe köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Solhan İlçe Devlet Hastanesi'ne, kazada hayatını kaybedenler de Bingöl’e sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.