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Bitlis'te Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı Bitlis’te yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.