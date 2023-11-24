Bitlis'te Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı.
Organizatör gözaltına alındı: Sınır dışı işlemleri başlatıldı
Onlara organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan kaçaklar, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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