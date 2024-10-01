DHA
Bitlis'te gerçekleştirilen rutin kontrollerde ele geçirilen kaçak tarihi eserleri görenler gözlerine inanamadı.
Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüslerinde gerçekleştirdikleri denetim kapsamında bir otobüsü daha durdurdu.
900 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından otobüste yapılan aramada, 2 yolcuya ait olduğu belirtilen peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
2 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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