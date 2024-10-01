Bitlis'te altın sikkeleri peynir bidonuyla kaçırmaya çalıştılar Polis ekiplerinin Adilcevaz ilçesinde durdurduğu yolcu otobüsünde, peynir bidonunun içerisine saklanmış Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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DHA

Bitlis'te gerçekleştirilen rutin kontrollerde ele geçirilen kaçak tarihi eserleri görenler gözlerine inanamadı.

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüslerinde gerçekleştirdikleri denetim kapsamında bir otobüsü daha durdurdu.

900 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından otobüste yapılan aramada, 2 yolcuya ait olduğu belirtilen peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

2 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)