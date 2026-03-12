Suudi Arabistan'ın doğu bölgesini hedef alan 18 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 insansız hava aracının müdahaleyle imha edildiği belirtildi.

PETROL SAHASI HEDEF ALINDI

Yapılan bir diğer açıklamada da Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasını hedef alan İHA'nın imha edildiği aktarılarak ülkenin doğu bölgesine yönelen 2 İHA'ya müdahale edildiği kaydedildi.