ABD istihbaratı: İran’da rejimin çökme riski görünmüyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 13’üncü gününde karşılıklı saldırılarla sürüyor.

ABD istihbarat raporlarında, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ile üst yönetimde yer alan bazı isimlerin öldürülmesine rağmen ülkenin liderlik yapısının hâlâ bütünlüğünü koruduğu değerlendiriliyor.

ABD İSTİHBARATI: REJİM YAKIN VADEDE RİSK ALTINDA DEĞİL

Reuters’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili de çatışmaların İran’daki dini yönetimin çökmesine yol açacağının kesin olmadığını ifade etti.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre ABD istihbaratı, yaklaşık iki haftadır süren yoğun ABD ve İsrail bombardımanına rağmen İran yönetiminin yakın vadede çökme riski taşımadığını değerlendiriyor.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklardan biri, “çok sayıda istihbarat raporunun, rejimin çökme tehlikesi altında olmadığı ve İran halkı üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü yönünde tutarlı analizler sunduğunu” söyledi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER DE HEMFİKİR

Son istihbarat raporunun birkaç gün önce tamamlandığını ifade eden kaynaklara göre İsrailli yetkililer de kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerde savaşın İran’daki hükümetin çökmesine kesin olarak yol açacağının garanti olmadığı konusunda hemfikir.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Beyaz Saray da yorum talebine hemen yanıt vermedi.

KÜRT GRUPLAR

Amerikan medyasında rejimin güçlerine karşı İranlı Kürt grupların silahlandırılabileceği öne sürülmüştü.

Reuters'ın haberindeyse İranlı Kürt grupların, İran birliklerine karşı uzun süreli bir çatışmayı sürdürebilecek kapasiteye sahip olmadığı ifade ediliyor.

Kaynaklara göre bu grupların yeterli ateş gücü ve personeli bulunmuyor.