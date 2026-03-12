Pınar Altuğ'dan müstehcenlik açıklaması: Boyutu önemli

Eşi Yağmur Atacan'la birlikte bir süredir YouTube kanalında içerikler üreten Pınar Altuğ, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altuğ, 'Müstehcen içerikli bir projede oynar mısınız?' sorusuna da cevap verdi.

Soruya açık bir şekilde yanıt veren Pınar Altuğ, bu tür sahnelerde içeriğin boyutunun belirleyici olduğunu söyledi.

"BOYUTU ÖNEMLİ"

Kişisel bir sınırının olduğunu belirten Altuğ, "Müstehcen içeriğin ne boyutta olduğuna bakarım tabii ki. Belli bir çizginin üstüne çıkmam muhtemelen ama bazen bir öpüşme sahnesi bile müstehcen gibi algılanabiliyor." şeklinde konuştu.

PROJE SEÇİMİ

Proje seçmelerinde bir amaca dikkat ettiğini belirten Altuğ, "Eğer sadece dikkat çeksin ve ses getirsin diye konulmuş bir sahneyse oynamam. Ama bazen o projenin içine o kadar güzel oturuyor ki, o zaman durum değişebilir." dedi.

"BİRAZ SU İÇEYİM BEN"

Çekimde eşinin yanında olan Yağmur Atacan da sessiz kalamadı. Atacan, "Biraz daha su içeyim ben" diyerek söze girerken, "Bu soruyu bana sorsalardı 'Ooo neyi çekiyorsun kardeşim?' derdim, konu orada biterdi." sözleriyle videoya damga vurdu.