Petrol
110.96
1.34%
Euro
16.39
0.67%
Dolar
14.83
0.07%
Altın
911.72
-0.45%
Borsa
2194
1.00%
Bitcoin
705.514
1.09%
BTXN Coin
40.04
2.29%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Bitlis'te kar kütleleri otomobillerin üzerine düştü

    Yoğun kar yağışının ardından çatıda biriken kar kütlelerinin düşmesi sonucu park halindeki 4 araba kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te kar kütleleri otomobillerin üzerine düştü

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi üzerinde 3 katlı bir iş yerinin çatısından büyük bir kar kütlesi düştü.

    Düşen kar kütlesi, iş yerinin önünde park halinde olan 4 aracı kullanılamaz hale getirdi.

    YARALANAN OLMADI

    Yaşanan olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Güvenlik önlemi alan ekipler, çatıda bulunan kar kütlesinin düşme ihtimaline karşı orada bulunan vatandaşları uyardı.

    TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Kar kütlesi altında kalan araçlar çekilirken, bölgedeki karın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

    Bitlis te kar kütleleri otomobillerin üzerine düştü #1

    Bitlis te kar kütleleri otomobillerin üzerine düştü #2

    Bitlis te kar kütleleri otomobillerin üzerine düştü #3

    Bitlis te kar kütleleri otomobillerin üzerine düştü #4


    İlginizi Çekebilir

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’da rejim değişikliği istemiyoruz
    Dünya

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya’da rejim değişikliği istemiyoruz

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer seksi pozlarıyla yaktı geçti! 'Silikonlarını gözümüzün önünden çek'
    Medya

    Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer seksi pozlarıyla yaktı geçti! 'Silikonlarını gözümüzün önünden çek'

    Görüş Bildir