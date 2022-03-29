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- Bitlis'te kar kütleleri otomobillerin üzerine düştü
Bitlis'te kar kütleleri otomobillerin üzerine düştü
Yoğun kar yağışının ardından çatıda biriken kar kütlelerinin düşmesi sonucu park halindeki 4 araba kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 29.03.2022 - 13:53
- Güncelleme : 29.03.2022 - 14:02
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi üzerinde 3 katlı bir iş yerinin çatısından büyük bir kar kütlesi düştü.
Düşen kar kütlesi, iş yerinin önünde park halinde olan 4 aracı kullanılamaz hale getirdi.
YARALANAN OLMADI
Yaşanan olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Güvenlik önlemi alan ekipler, çatıda bulunan kar kütlesinin düşme ihtimaline karşı orada bulunan vatandaşları uyardı.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kar kütlesi altında kalan araçlar çekilirken, bölgedeki karın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.