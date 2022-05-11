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    Bitlis'te Mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü

    Kent merkezinde etkili olan sağanak yağışlar Tatvan ilçesinde yüksek kesimleri karla kapladı.
    • 11.05.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:40
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    Bitlis'te Mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü

    Bitlis en uzun kışını yaşıyor...

    İHA'nın haberine göre; geçen kış mevsiminde 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te, kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı.

    Hava sıcaklığı düştü

    Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen havaların halen ısınmadığı Tatvan ilçesi de adeta bahara hasret kaldı.

    Dört gözle baharı beklerken yeniden karın etkisi altına giren ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.

    Bitlis'te Mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü VİDEO


    Yüksek kesimler beyaza büründü

    Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü Tatvan'da, sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

    Bitlis te Mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü #1

    Bitlis te Mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü #2

    Bitlis te Mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü #3

    Bitlis te Mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü #4


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