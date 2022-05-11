Kent merkezinde etkili olan sağanak yağışlar Tatvan ilçesinde yüksek kesimleri karla kapladı.

Bitlis en uzun kışını yaşıyor...

İHA'nın haberine göre; geçen kış mevsiminde 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te, kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığı düştü

Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen havaların halen ısınmadığı Tatvan ilçesi de adeta bahara hasret kaldı.

Dört gözle baharı beklerken yeniden karın etkisi altına giren ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.

Bitlis'te Mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü VİDEO







Yüksek kesimler beyaza büründü

Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü Tatvan'da, sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.











