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Bitlis'te su baskınları: 42 küçükbaş hayvan telef oldu

Bitlis'te su baskınları: 42 küçükbaş hayvan telef oldu Bitlis'te yoğun yağışlar nedeniyle bir hafta içinde 8 ev ve 6 ahırda meydana gelen göçükte 42 küçükbaş hayvan telef oldu.