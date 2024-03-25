Bitlis'te su baskınları: 42 küçükbaş hayvan telef oldu

İHA
Geçtiğimiz hafta boyunca aralıklarla devam eden yoğun yağış, Bitlis ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkilerken birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi karla mücadelesi ekipleri tarafından açıldı.
Bir haftada 42 küçükbaş hayvan telef oldu
Yoğun yağışlardan dolayı 18 Mart'tan bu yana toplam 8 konut ile 6 ahırda göçük meydana gelirken 42 küçükbaş hayvan telef oldu.
Gelen ihbar üzerine Bitlis İl Afet ve Acil (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı.
Yapılan incelemelerin ardından riskli evler ve ahırlar boşaltıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış