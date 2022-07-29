Güllük Limanı’na yanaşan “OCEAN BLUE” isimli gemi ve Amerikan Bayraklı “BELGOR” isimli yatta, 81 kilogram kokain ve 3 kilogram skunk ele geçirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Güllük Limanı’na 26 Temmuz tarihinde yanaşan 92 metre boyundaki “OCEAN BLUE” isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ticari gemiyi takibe aldı.

Güllük Körfezi açıklarında durduruldu

Ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı “BELGOR" isimli yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu.

“BELGOR” isimli yat, ekiplerin sesli ve görüntülü ikazlarına rağmen kaçmaya başladı.

Uzun süren takip

4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, uzun süren takibin ardından durduruldu.

Ardından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 81 kilogram kokain ele geçirildi VİDEO

81 kilo kokain bulundu

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda ekipler, yat ve gemiyi incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda 28 Temmuz tarihinde denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi.

Gemi, yat, deniz ve kıyı şeridi aranıyor

"OCEAN BLUE" isimli ticari gemide ise 3 kilogram skunk ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre yakalanan ticari gemide, yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ediliyor.