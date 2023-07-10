Bolu Dağı'nda heyelan temizliği Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, temizlik için çalışması başlatıldı.

DHA

Türkiye, özellikle de Karadeniz kıyıları şiddetli yağmur etkisi altında.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi.

İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri, sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı.

Çalışma devam ediyor

Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.