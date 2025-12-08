Abone ol: Google News

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

08.12.2025 12:37
  • Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
  • Sürücüler, özellikle D-100 kara yolunda ilerlemekte zorlandı.
  • Polis ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor.

Özellikle D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde, sis ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

POLİS EKİPLERİNDEN UYARI

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

