Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Tokat'tan geldi.

5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevredeki birçok ilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirten Tokat Valisi Abdullah Köklü, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını ifade etti.

BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUMA İLİŞKİN İHBAR YOK

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti:

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildiren AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

TOKAT'TA EĞİTİME ARA

Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Tedbir amacıyla il genelinde bugün eğitime ara verildi. Bütün hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.