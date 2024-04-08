Bolu'da bariyerlere çarpan araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Bolu'da trafik kazasında baba-oğul ölümden döndü.
Saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dağkent mevkiinde, İstanbul istikametine giden Yaşar Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
2 kişi yaralandı
Kazada, sürücü Yaşar Yılmaz ile oğlu Furkan Yılmaz yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Baba ve oğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten yapılırken kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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