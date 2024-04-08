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Bolu'da bariyerlere çarpan araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Bolu'da bariyerlere çarpan araç takla attı: 2 kişi yaralandı Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak takla atan araçta yaralanan iki kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.