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    Bolu'da define kazısı sırasında gaz zehirlenmesinden öldü

    Define ararken kazdığı 12 metrelik çukurda kullandığı hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fatih Uzun, hayatını kaybetti. Uzun'un arkadaşı Durmuş Akyol, durumu ekiplere bildirdi.
    • 05.08.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 10:02
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    Bolu'da define kazısı sırasında gaz zehirlenmesinden öldü

    Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Bozyer ve Gücük köyleri arasındaki dağlık bölgene Zonguldak'tan gelen Fatih Uzun ve Durmuş Akyol, 10 gün boyunca define kazısı yaptı.

    2 arkadaş, benzinle çalışan hilti ile kazıyı sürdürerek define olduğunu düşündükleri kayayı 12 metre oydu.

    Ayrıca, define olduğunu düşündükleri alana daha hızlı ulaşabilmek için zaman zaman amonyum nitrattan oluşan el yapımı patlayıcılar da kullandı.

    1 saat kapalı alanda benzinli hilti ile kazı yapıldı

    Delme ve patlatma işlemlerini Fatih Uzun yaparken Durmuş Akyol da içeriden çıkan taş ve toprağı dışarıya taşıdı.

    10 gün boyunca kısa süreli delme işlemi yaparak dışarıya çıkıp hava aldıktan sonra yeniden içeriye girip kazı işlemini devam ettiren Fatih Uzun, bu kez 1 saat boyunca kapalı alanda benzinli hilti ile kazı yaptı.

    Bolu'da define kazısı sırasında gaz zehirlenmesinden öldü

    Fatih Uzun yaşamını yitirdi

    Kazı sırasında hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Fatih Uzun, kaya içindeki tünelden dışarıya çıktı. Yere yığılan Fatih Uzun'u gören arkadaşı Durmuş Akyol, yüzüne su serpip, ayran vererek müdahalede bulundu.

    Fatih Uzun'un daha sonra kalbi durdu ve kazdığı tünelin önünde yaşamını yitirdi. Arkadaşı Durmuş Akyol, Uzun'a kalp masajı yaptı, hayatını kaybettiğini anlayınca da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

    Bunun üzerine bölgeye 112 Acil, AFAD, jandarma, jandarma arama kurtarma (JAK) ve Cumhuriyet Savcılığı'ndan ekipler sevk edildi. Araç yolu olmayan bölgede köylülerin yol tarifiyle ekipler, kazı alanına ulaşmak için yaya yola çıktı.

    Bolu da define kazısı sırasında gaz zehirlenmesinden öldü #1

    AFAD personeli, çalışmalar sırasında uçurumdan yuvarlandı

    Dik rampaları ve kayalık alanları tırmanmak zorunda kalan ekipten 1 AFAD personeli, yolculuk sırasında uçurumdan yuvarlandı. Kolu kırılan AFAD personeli, diğer ekiplerin de yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, 5 kilometrelik yolu aşarak bölgeye ulaştı.

    "Ölürken yanındaydım"

    Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısına olayı anlatan Durmuş Akyol, "Kendisi içeriden çıktı. Açtığımız tünelin dışında oturdu. Kendini yere bıraktı. Yüzüne su çaldım, ayran içirdim. Kendine gelmedi. Kalp masajı yaptım. Ölürken yanındaydım. Sonra da 112'yi aradım. Burada işaret vardı. Biz işareti görünce burada kazı yaptık. Kabartma vardı taşlarda." dedi.

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    Cansız beden helikopterle taşındı

    Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazı işleminde kullanılan patlayıcı maddeler ve diğer aletlere el koydu. Uzun'un cansız bedeni, zorlu arazide taşınması mümkün olmadığı için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan talep edilen helikopterle halatla bölgeden alınarak, araçların gelebildiği bir noktaya götürüldü.

    Durmuş Akyol gözaltında

    Buradan da cenaze aracına nakledilen Fatih Uzun’un cenazesi, morga kaldırıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından gözaltına aldığı Durmuş Akyol ile birlikte geri döndü.

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    Fatih Uzun'un 3 kez daha define kazısı yaparken yakalanmış

    Bu arada Fatih Uzun'un Bolu'da farklı alanlarda daha önce 3 kez daha define kazısı yaparken jandarma tarafından yakalandığı belirlendi. Uzun'un hakkında 'Tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapma' suçlamasıyla pek çok kez işlem yapıldığı öğrenildi.

    Soruşturma devam ediyor

    DHA'nın haberine göre; jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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