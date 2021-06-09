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    Bolu’da devrilen ağacın altında kalıp, öldü

    Kesim yapılan ormanlık alanda, devrilen ağacın altında kalan 2 çocuk babası hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:02
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    Bolu’da devrilen ağacın altında kalıp, öldü

    Bolu’nun Yeniköy Yaylası mevkisindeki ormanda kesim yapan Adem Bakırcı (39), çalıştığı bölgede devrilen ağacın altında kaldı.

    Kesim yapan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Zorlu arazi şartlarında olay yerine traktörlerin yol açması sayesinde ulaşan sağlık ekipleri, Adem Bakırcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bakırcı’nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Bolu’da devrilen ağacın altında kalıp, öldü #4

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