Bolu'da eğlence mekanı çıkışında kavga: 7 kişi gözaltına alındı

İHA
Bolu merkez Tabaklar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.
Alkolün de etkisiyle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Yumrukların ve tekmelerin uçuştuğu kavgada taraflar birbirine saldırdı.
7 gözaltı
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga güçlükle yatıştırıldı.
Ekipler tarafından kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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