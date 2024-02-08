Bolu'da eğlence mekanı çıkışında kavga: 7 kişi gözaltına alındı Bolu'da eğlence mekanı çıkışında 2 grup arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırılırken olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İHA

Bolu merkez Tabaklar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Alkolün de etkisiyle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Yumrukların ve tekmelerin uçuştuğu kavgada taraflar birbirine saldırdı.

7 gözaltı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga güçlükle yatıştırıldı.

Ekipler tarafından kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)