Bolu'da feci kaza: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

İHA
Bolu'da D-100 kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde H.B. idaresindeki otomobile aynı yönde giden A.S. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan otomobil takla attı.
Ters duran otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Trafik durduruldu
Polis ekipleri tarafından D-100 kara yolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı alternatif yollara yönlendirildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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