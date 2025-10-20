Abone ol: Google News

Bolu'da jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı

Jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 18:52
Bolu'da jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı
  • Bolu'da jandarma ekipleri izinsiz kazı yaparken 4 define avcısını suçüstü yakaladı.
  • Ekipler, kazı alanında çok sayıda ekipman ve ruhsatsız silah ele geçirdi.
  • Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı bir çalışma gerçekleştirdi...

Ekipler, merkeze bağlı bir bölgede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

4 GÖZALTI

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, define aramak için kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, 13 pil, 1 demir levye, 1 spatula, 5 murç, 1 çekiç, 3 kürek, 1 kazma, 1 kontrol kalemi, 1 merdiven, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 13 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri