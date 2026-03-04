Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail'de gözaltına alındı

Son dakika gelişmesi...

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile Ensonhaber Yazarı Adem Metan gazetecilik faaliyetleri kapsamında İsrail'e gitti.

GÖZALTINA ALINDILAR

İlyas Efe Ünal ve Adem Metan burada İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Söz konusu açıklama Adem Metan'dan geldi.

"YAKLAŞIK 4 SAATTİR TUTULUYORUZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Metan, "İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız.

Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." dedi.

FARUK ACAR: HABER ALMA HAKKINA YÖNELİK ALÇAKÇA BİR SALDIRI

Yaşanan olaya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan bir açıklama geldi.

Gözaltı kararına sert tepki gösteren Acar, şunları kaydetti:

Bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak üzere görevleri başında olan Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir saldırıdır.



​Hiçbir sansür ve baskı, hakikatin sesini kısmaya; dünyanın haber alma hakkını engellemeye yetmeyecektir. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor; gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz.