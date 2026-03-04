Orta Doğu'da çıkan savaş Türkiye'ye sıçradı.

Öğlen saatlerinde yaşanan olayın ardından alarm durumuna geçildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu tehdide yönelik önleme faaliyeti, zamanında gerçekleştirildi.

NATO unsurlarınca havada imha edilen balistik mühimmatın ardından Hatay ili Dörtyol ilçesine düşen parçanın, tehdidi önlemek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Olayın ardından inceleme başlatılırken yeni bir gelişme yaşandı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Görüşmede yaşanan hadiseye ilişkin tepki ve endişeler Büyükelçi'ye iletildi.

HAKAN FİDAN İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Olayın hemen ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı diplomatik temaslarda bulundu.

Fidan bu kapsamda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşerek Türkiye'nin bu konudaki tepkisini iletti.

NATO'DAN KINAMA MESAJI

Konuya ilişkin bir açıklamada NATO'dan geldi.

Yapılan açıklamada, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz ve İran'ın bölgedeki ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında Türkiye de dahil olmak üzere müttefiklerimizin yanında yer alıyoruz" denildi.