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    Bolu'da, kamyonetin kasasından 35 kilodan fazla uyuşturucu çıktı

    Şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, paketli toprakların içine gizlenmiş 38 bin 325 uyuşturucu hap ve 35 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
    • 05.12.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:45
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    Bolu'da, kamyonetin kasasından 35 kilodan fazla uyuşturucu çıktı

    Bolu’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    Şüpheli bir kamyonet, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak arandı.

    Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine kamyonetin kasasında aramalar yapıldı.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; paketlenmiş topraklar içine gizlenmiş vaziyette 38 bin 325 uyuşturucu hap ve 174 paket halinde 35 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.

    Olaya ilişkin gözaltına alınan A.T. (51), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Bolu'da, kamyonetin kasasından 35 kilodan fazla uyuşturucu çıktı VİDEO

    Bolu da, kamyonetin kasasından 35 kilodan fazla uyuşturucu çıktı #1

    Bolu da, kamyonetin kasasından 35 kilodan fazla uyuşturucu çıktı #2

    Bolu da, kamyonetin kasasından 35 kilodan fazla uyuşturucu çıktı #3

    Bolu da, kamyonetin kasasından 35 kilodan fazla uyuşturucu çıktı #4


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