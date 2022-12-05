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Bolu'da, kamyonetin kasasından 35 kilodan fazla uyuşturucu çıktı

Bolu'da, kamyonetin kasasından 35 kilodan fazla uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, paketli toprakların içine gizlenmiş 38 bin 325 uyuşturucu hap ve 35 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.