Bolu'da kaza yerine ulaşmaya çalışan ambulansın zor anları Anadolu Otoyolu'ndaki kazaya ulaşmak isteyen sağlık ekibinin zorlandığı anlar kaydedilirken yapılan denetimde, emniyet şeridini ihlal ettiği belirlenen 49 araca ise ceza kesildi.

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AA

Kaza yerine ulaşmaya çalışan ambulanslar, bazı sorumsuz sürücüler nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Bunun bir örneği ise Bolu'da meydana geldi.

Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman meydana gelen trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik nedeniyle emniyet şeridini kullanıyor.

Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans ekibi de yine emniyet şeridini kullanmak istedi.

Uyarıya rağmen ambulans ilerleyemedi...

Ancak emniyet şeridini ihlal eden araçlar nedeniyle ekip, yaşadıkları zorluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntüde, siren çalan ambulanstan emniyet şeridini ihlal eden araçların yolu açması için yapılan uyarı da yer alıyor.

İhlal yapan 49 araca idari para cezası

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı.

Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)